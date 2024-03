Satanista, Mercyful Fate reencontra adoradores brasileiros no Summer Breeze

Ainda vamos focar nos álbuns 'Melissa' [1983] e 'Don't Break the Oath' (1984). Temos muitos fãs por volta dos 20 anos que nunca tiveram a chance de nos ver tocando ao vivo, por isso estamos dando essa chance agora. No Brasil, tocaremos materiais dos três primeiros discos e ainda pensamos na possibilidade de adicionar uma nova música, chamada 'Sacrifice', além da versão de estúdio de 'The Jackal of Salzburg', que passou por pequenas alterações das versões que já tocamos ao vivo, como solos e aprimoramentos dos vocais do King. Hank Shermann

Mercyful Fate em foto de divulgação de 1983, dois anos após o início da banda em 1981; desde sempre a banda encena situações que lembram filmes de terror Imagem: Fin Costello/Redferns/Getty Images

O guitarrista também contou que deve ocorrer um lançamento oficial da nova música, por volta da data do Summer Breeze Open Air. "The 'Jackal of Salzburg' talvez seja lançada antes do nosso show no Brasil e, se não for, deve sair logo depois", disse. Contudo, um disco com inéditas do Mercyful Fate ainda deve demorar um pouco para ser finalizado.

Depois das apresentações na América do Sul, devemos ir para casa e trabalhar em um novo material para um novo álbum que deve ser lançado em 2025. Hank Shermann

King Diamond e membros do Mercyful Fate se juntam ao Metallica nos shows do 30º aniversário da banda em 2011, em San Francisco Imagem: Tim Mosenfelder/WireImage/Getty Images

Com a vinda do Mercyful Fate para Brasil e Chile, o grupo cria expectativas para o futuro e reverencia os trabalhos que os consagraram como "lendas do metal". Assim, a banda dinamarquesa dá continuidade ao seu legado de mais de 40 anos (influenciou o Metallica!), sempre conquistando mais fãs ao longo da jornada.