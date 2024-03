Gene Simmons declara amor a SP: 'A comida é ótima e as mulheres são lindas'

Vamos tocar músicas que nunca tocamos ao vivo, como 'Weapons of Mass Destruction', e outras que nunca foram gravadas. Então teremos algumas que todos querem ouvir como 'Detroit Rock City' e 'I Was Made for Loving You', mas a muita coisa vai ser mais pesada, com muitos riffs. Gene The Demon Simmons

Gene Simmons se apresenta na turnê KISS: End of the Road World Tour, no Madison Square Garden, em dezembro de 2023, em Nova York Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Simmons também prevê a possibilidade de um show mais colaborativo, com a participação da plateia e outros artistas. "Vamos incluir alguns fãs, talvez trazê-los para o palco e fazer com que cantem conosco. Podemos também incluir alguns músicos convidados de outras bandas. Vai ser muito divertido para todo mundo", disse.

Após cinco décadas fazendo turnês com o Kiss, o peso das fantasias e as longas horas fazendo maquiagem começaram a fazer diferença com o avanço da idade. Atualmente com 74 anos, Gene Simmons tem prezado muito mais pelo contato com os fãs e por um show mais descontraído do que pelas grandes produções, que um dia marcaram sua carreira.

Kiss se apresenta no festival Tons of Rock em Oslo, Noruega, em 2019 Imagem: Rune Hellestad/Corbis/Getty Images