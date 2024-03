Lembra da balada 'To Be with You'? Veja como o dono deste sucesso está hoje

"Quando o grunge surgiu, bandas como a nossa, Great White, Tesla e Whitesnake, foram deixadas de lado. Não tínhamos mais palco para tocar, viramos pintores de parede", exagera (ou não) Eric Martin, vocalista do Mr. Big, em entrevista para o UOL. "Então, eu não podia acreditar que, naquele ano, 'To Be with You' estava em primeiro lugar".

Eric Martin, vocalista do Mr. Big, em 1992, época de 'To Be with You', e em 2016 Imagem: Getty Images

Uma legítima power ballad, com violões acústicos, palminhas, coro e pandeiro meia-lua, "To Be with You" ficou durante três semanas no topo da Hot 100 da Billboard nos EUA, um dos principais indicativos de sucesso da indústria musical. Figurou também em primeiro nas listas de outros 11 países e, em 1992, terminou em 12º lugar, à frente de pesos-pesados do pop, como Michael Jackson, Madonna e Mariah Carey.

"Alguns de nós foram mantidos vivos só por causa daquela balada", exagera (ou não) Martin, sobre a influência do seu maior sucesso no apagar das luzes na cena hard/glam/hair de Los Angeles.

Exagero ou não, a canção que "salvou" uma cena poderá ser apreciada ao vivo uma última vez no Summer Breeze, dia 26 de abril, no Memorial da América Latina (SP), e dia 28, no Vivo Rio (RJ), na derradeira turnê com os remanescentes da formação original: Martin (vocal), Paul Gilbert (guitarra) e Billy Sheenan (baixo). O baterista Pat Torpey faleceu em 2018 e para os shows no Brasil quem assume as baquetas é Nick D'Virgilio.