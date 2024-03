Brasil vira assunto em WhatsApp de autores ingleses: 'Quero fazer sucesso'

Eu queria ambientar o livro em uma perfeita cidade nas Aldeias Inglesas porque muitos dos meus livros se passam em cidades. Quis escrever sobre um no campo.

Lisa Jewell diz estar acostumada a fazer adolescentes desaparecerem em suas obras, mas essa foi a primeira vez em que o sumiço de um casal jovem é o que move a sua trama. "Estou constantemente procurando coisas. Nunca escrevi sobre isso antes e percebi que também nunca havia escrito sobre uma mãe adolescente. Então pensei que seria uma dinâmica muito interessante para adicionar à mistura da jovem desaparecida uma mãe que a espera voltar para casa."

Meu processo de escrita me faz começar sem saber como a história terminará. Sei de vários colegas autores que começam pelo fim, mas não é meu caso. Vou entendendo, ao longo da escrita, para onde a minha história vai. Cheguei ao final do livro sem saber se Tallulah morreria ou não.

Capa de 'A Noite Em Que Ela Desapareceu' Imagem: Intrínseca/ Divulgação

Lisa não vê problema em matar seus personagens principais caso seja necessário. No entanto, existe um limite muito claro para ela, que não é possível ultrapassar: animais. "No minuto em que um animal de estimação é apresentado como personagem de um romance, algumas pessoas começam a ficar com medo, às vezes eles param de ler o livro ali mesmo. Porque eles ficam tão preocupados que aquele animal de estimação seja usado de alguma forma para torturar um dos personagens do livro ou para partir seu coração ou ameaçá-los de alguma forma."

Em "None of This is True", um dos maiores sucessos de Lisa, há um aviso de que o cachorro que aparece na história não morrerá. A autora teve essa ideia após ouvir de leitores que a obra "A Família Perfeita" foi "destruída para eles" por conter o envenenamento de um gato.