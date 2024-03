Quem é a influenciadora que recebeu proposta para cena erótica em elevador

Lary Cubas afirmou que um humorista ofereceu R$ 15 mil para que ela fizesse uma cena erótica no elevador. A influenciadora digital não revelou o nome do artista.

Quem é Lary

Influenciadora digital deu o que falar após receber delivery usando apenas um pijama. "Desci como estava em casa, de pijama e chinelo. Quando sai no elevador, a tal vizinha estava chegando com o marido. Ele não tirou o olho de mim", contou a blogueira, no Instagram.

Modelo afirma que foi ameaçada por vizinhos. "Se for descer por aí, coloque uma roupa decente. Ninguém é obrigado a ficar olhando para a sua bunda. Respeita quem mora aqui, respeite quem é casado. Na próxima você será expulsa daqui, só te prometo isso", dizia o bilhete deixado por uma vizinha.