Humorista ofereceu R$ 15 mil a influencer do OnlyFans após treta em prédio

A influencer garante que não topou a proposta. "Os homens gostam do que é proibido e eu gosto de me arriscar às vezes (risos). Já gravei na praia, no parque, no shopping, mas nunca expus ninguém. Nunca causei constrangimento. E por isso não topei a proposta dele. Não quero mais problemas no meu prédio. Ele até me ofereceu o advogado dele caso tivesse algum problema, mas não quero ser presa", contou.

Lary contou que tem o costume de receber pedidos inusitados. Ela disse que um MC fez proposta para ter foto dos pés dela e que um influenciador fitness ofereceu dinheiro para que Lary gravasse com um ator pornô estrangeiro. "Ele era fã do cara e queria ver a pegação. Tem de tudo, fetiche não se explica. E os famosos parecem ser os mais reprimidos", finalizou.