'Deus soprou o algoritmo': quem é Kailane Frauches, voz da geração 'Z-sus'

Pentecostal pop

Kailane entrou no elenco da Todah, gravadora gospel de São Paulo que cresceu com foco em artistas novos e em vídeos no YouTube, com mais de 3,2 bilhões de plays no site.

"A gente vinha do mercado de CDs. Os artistas antigos não queriam fazer clipes para nosso canal. A alternativa foi descobrir novos talentos", diz Giovani Mandelli, diretor de marketing da Todah.

A empresa é focada no pentecostal, vertente popular do gospel. Os ritmos vêm do forró e do sertanejo. As letras têm imagens bíblicas fortes, de tempestade e fogo. Os vocais são intensos, teatrais.

A nova geração renova a estética pentecostal de cabelos e saias longas, camisas e sapatos sociais.

"Chegaram esses adolescentes com um tênis Adidas aqui, um iPhone ali, colarzinho no pescoço. Chamo de 'pentecostal pop'", diz Giovanni.