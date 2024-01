Rodrigo Silva bate-boca com Valadão após crítica a adventistas: 'Seita'

Quem são André Valadão e Rodrigo Silva

Valadão é cantor, fez parte da banda gospel Diante do Trono, e preside a Lagoinha Global. A igreja protestante conta com mais de 700 filiais e quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em 2023, foi alvo do Ministério Público por um culto com os dizeres "Deus odeia o orgulho". Com as cores do arco-íris, fazia referência ao mês do Orgulho LGBT.

Rodrigo Silva é arqueólogo, teólogo e professor e apresentador. Ele trabalha no Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp).

No programa Evidências, ele mostra achados arqueológicos que teriam relação com os escritos bíblicos. Possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e no YouTube.