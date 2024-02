Amanda Wanessa surge sorridente em foto rara três anos após acidente

Amanda sofreu um acidente grave em janeiro de 2021. O carro onde ela estava colidiu com dois caminhões no município de Rio Formoso (PE), e Amanda sofreu fraturas múltiplas na cabeça e nos braços.

Ela ficou um ano e nove meses internada. Amanda passou por fisioterapia motora, respiratória e fonoaudiologia para recuperar as funções do corpo, e em outubro de 2022 foi transferida para uma clínica de reabilitação. Em janeiro do ano passado, ela voltou para casa e passou a fazer o tratamento domiciliar.

No ano passado, o marido dela foi acusado de impedir visitas à artista. Em nota, a equipe de Amanda negou: "A situação dela ainda exige cuidados especiais. Vale ressaltar que o fato dela ter sido transferida da Clínica para o tratamento domiciliar não significa que todas as normas de visitação e circulação não devam ser seguidas. Isto é: em hospital e/ou clínica existe horário para visitação e permanência no leito da paciente".