"Comecei a receber um monte de mensagens de amigos: 'Olha a Joelma cantando sua música'", lembra o produtor musical catarinense Hananiel Eduardo, 35, autor de "Maranata", louvor que a paraense levou ao CarnaUOL.

Falei: 'caramba, no meio do Carnaval. É nossa mensagem cristã saindo da igreja e atingindo outras pessoas'.

Hananiel é referência no estilo "louvor e adoração" — o "worship". É um som próximo ao pop rock, com coros e efeitos de guitarras e teclados que lembram o rock de arena de U2 e Coldplay.

"As letras do 'worship' são uma conversa entre o cantor e Deus. Falam da fé pessoal, das coisas boas após situações difíceis", diz Olívia Bandeira, autora do livro "Música Gospel: Disputas e Negociações em Torno da Identidade Evangélica no Brasil".

Foi com essa fórmula que Hananiel produziu o hit "Bênçãos que Não Têm Fim", de Isadora Pompeo, versão de "Counting my Blessings", do americano Seph Schlueter.

A faixa tem 75 milhões de views no YouTube — 15 vezes mais que a original em inglês.

"'Bênçãos que Não Têm Fim' é um respiro em um monte de coisa terrível, palavrão, promiscuidade. De repente, tem alguém falando o que realmente importa", opina Hananiel.