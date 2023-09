Luxo gospel: página viraliza mostrando preços de itens de famosos cristãos

"Felippe Valadão reclamou que postei um Rolex que ele estava usando, pois falou que era presente de um amigo. Mas, algumas pessoas do meio gospel já me bloquearam", afirmou o dono do Outfit do Templo.

Uma foto por dia. O dono da página posta uma foto com os preços por dia, tocando o projeto sozinho, também recebendo sugestões de seguidores - no entanto, ele só posta "aquilo que tenho certeza do valor".

"Para mim não se choca com a palavra de Deus". O internauta, que também é evangélico, informa que para ele essas compras e valores não são um problema, mas, ele contou que os comentários sempre contam com muitas críticas a ostentação das estrelas.