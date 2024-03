Público do UOL esperava expulsão de Davi e MC Bin Laden após bronca

Após Davi e MC Bin Laden discutirem aos gritos no Sincerão do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt deu uma bronca no programa ao vivo de terça-feira (27). Veja o que o público do UOL achou da chamada de atenção do apresentador.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Segundo a parcial da enquete do UOL, a expulsão dos participantes era esperada. A alternativa somou 51,64% dos votos.