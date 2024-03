Após a eliminação de Leidy, brother é eleito o mais odiado do BBB 24

Leidy Elin foi eliminada no 14º Paredão do BBB 24 (Globo) e o público do UOL elegeu o participante mais odiado. Veja o que mostra a parcial da enquete.

O que diz a enquete

Matteus foi apontado como o mais odiado do programa. Após ter um embate com MC Bin Laden no Sincerão, o gaúcho somou 31,16% dos votos.