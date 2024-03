Leandrinho pediu redução de pensão antes de emprestar R$ 1,5 mi, diz Samara

Ela narra que, em 2013, assim que se divorciou do ex-jogador de basquete, com uma filha de 4 anos e outra de 30 dias, ele exigiu que ela saísse da casa em que morava ou deveria pagar um aluguel. "Isso para me pressionar a fazer um acordo de pensão na época, que ele ofereceu um valor que chega a ser vergonhoso".

Felippo aceitou a pensão proposta, mas pouco depois conseguiu o aumento do valor. "Anos depois, já com outros dois novos filhos da nova família, chega um pedido na minha casa de revisão de pensão, pois ficaria muito difícil arcar com os custos de todos os filhos." A atriz questiona o porquê de o atleta ter mais filhos já que não estava conseguindo custear as filhas mais velhas, de seu casamento com Samara. "E a tal da paternidade responsável?"

"Esse pai que queria reduzir o valor da pensão das primeiras filhas, no ano de 2021, empresta R$ 1,5 para a atual esposa", então ela mostra uma imagem de um nota fiscal de um crédito de empréstimo para Talita Rocca, casada com Barbosa desde 2019. "Fato esse que já está anexado ao processo", completa Felippo.

Na legenda, ela citou que enquanto se arrasta a dívida com a atriz, Leandrinho também adquiriu outros imóveis, tema que falará em um próximo vídeo.

A troca de farpas entre o ex-casal começou na semana passada. Segundo Samara revelou, os dois estão em disputa judicial por um imóvel comprado quando estavam juntos. A revelação foi feita através das redes sociais.