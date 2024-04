Ticiane Pinheiro mostra vídeo de Rafa Justus cantando em coral

"Waterloo". No vídeo que a apresentadora postou, Rafaella está no meio de uma performance do clássico da banda ABBA, "Waterloo", parte das duas versões do popular musical "Mamma Mia".

"Me enchendo de orgulho". Na semana anterior, Ticiane tinha já publicado um vídeo da filha cantando no coral de sua escola, cantando diversas músicas ao lado de suas colegas de sala.

"Mais uma vez minha menina me enchendo de orgulho! Hoje fui assistir mais uma apresentação da Rafa no coral da escola. Linda demais. Te amo, filha", afirmou Ticiane.

"Linda e super talentosa!". Nos comentários, os internautas encheram Rafa de elogios, chamando a filha de Ticiane de "talentosa" e a parabenizando por completar sua apresentação no coral da escola, com direito a muitos emojis de palminhas.