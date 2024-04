Filho de Anderson Leonardo lamenta morte do pai: 'Perdi meu melhor amigo'

O corpo de Anderson será velado hoje (28), das 11h às 15h30, na capela 9 do Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio.

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.

Após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança na voz de Anderson Leonardo. "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico", entre outras músicas.

Sendo vocalista e tocando cavaquinho no Molejo, Anderson Leonardo também ganhou destaque por seu trabalho como compositor.