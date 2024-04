Corpo de Anderson Leonardo, do Molejo, será velado hoje no Rio

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.