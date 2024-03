BBB 24: Após treta com Davi, MC Bin Laden encara o botão de desistência

Após protagonizar uma discussão com Davi no último Sincerão, MC Bin Laden encarou o botão de desistência do BBB 24 (Globo) na madrugada de hoje (26).

O que aconteceu

Bin levantou da cama por volta das 4h da manhã e foi do Quarto Gnomo para o banheiro. Antes de voltar para o quarto, ele se sentou na sala em frente ao botão de desistência — que estava vermelho.