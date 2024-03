BBB 24: 'Será que a Camila tá sofrendo?', questiona Lucas

Durante conversa na academia do BBB 24 (Globo), Lucas e Bin analisaram os favoritos do jogo no painel tático, então o carioca assumiu que está 'baqueado' e demonstrou preocupação com a Camila Moura, sua esposa.

O que aconteceu

Mais cedo, na ação de Páscoa, Lucas não recebeu lembranças da esposa e ficou pensativo. Na academia, enquanto conversava com o Bin revelou estar preocupado.