Dieguinho: Davi não é manipulador, mas flerta com manipulação o tempo todo

O apresentador entende que essa oposição parcial a Davi vem de certos traços controversos do comportamento do brother. "Não é incomum ver pessoas elencando uma série de características que eu percebo no Davi também. Apesar de não se dizer manipulador, ele está sempre flertando com a manipulação de seus adversários."

Dieguinho citou, por exemplo, o hábito de Davi de insistir em determinados argumentos para convencer seus aliados a como agir dentro do jogo. "Isso não é manipulação. É argumentação, é liderança - mas é um pulo para encostar na manipulação. A insistência, por exemplo, é uma característica de manipulação."

Comparação entre Leidy e Bolsonaro não foi atitude infeliz de Túlio Gadêlha

O deputado federal pernambucano Túlio Gadêlha, 36, declarou sua torcida para que Leidy Elin, 26, seja a próxima eliminada do BBB 24 (Globo). "Leidy fora da casa e Bolsonaro na cadeia", declarou ele nas redes sociais, em uma comparação que gerou críticas.

Leão Lobo não vê problema no fato de Túlio ter relacionado o atual paredão do BBB com a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele aproveitou o voto na Leidy para dar sua opinião política. É fato que o BBB é um jogo, mas aqui fora também se joga - e às vezes o jogo lá de dentro tem muito a ver com o jogo aqui de fora."