'Fim de jogo': operação na Europa prende hackers que infectaram 2.000 sites

No caso do Trickbot, foi o programa utilizado para acessar a rede de computadores de hospitais e centros de saúde dos Estados Unidos durante a pandemia. Investigadores franceses identificaram o suposto administrador do SystemBC, disseram os promotores em comunicado. Também identificaram o do Pikabot, que foi preso em sua casa na Ucrânia.

O chefe do gabinete de crimes cibernéticos da polícia francesa, Nicolas Guidoux, disse que não seria possível estimar o número de vítimas destes programas até a análise dos servidores desmantelados.

No entanto, podem ser centenas de milhares, disse à AFP este responsável, que coordenou a operação na França.

A operação "Endgame" continua aberta e são esperadas mais detenções, segundo a Europol.