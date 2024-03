Drake Bell revela motivo para expor abusos sexuais nos bastidores de série

Drake Bell deu um dos depoimentos mais impactantes sobre os abusos sexuais que sofreu na época em que era estrela do canal Nickelodeon. Agora, o ator explicou que um dos principais motivos para falar do assunto foi para ajudar a tirar a culpa que seu pai sentia.

O que aconteceu

No documentário 'Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV', o ator explicou que seu pai já desconfiava da proximidade de Brian Peck do filho, na época com 15 anos. Porém, quando Joe Bell expressou sua preocupação, a produção citava que Drake seria "condenado ao ostracismo".

Com o tempo, o patriarca acabou sendo afastado da gestão da carreira do filho. Em entrevista ao podcast "The Sarah Fraser Show", Drake Bell explicou que decidiu expor tudo que viveu para ajudar o pai a entender que ele não teve culpa do que aconteceu.