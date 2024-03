Drake Bell detalha abuso em set da Nick: 'Me pergunto como sobrevivi'

Drake Bell, 37, abriu sobre o abuso que sofreu na adolescência, quando trabalhava na série "O show de Amanda" do canal Nickelondeon, entre 1999 e

O que aconteceu

Na série documental "Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV", da Investigation Discovery, o ator relatou sobre os anos de abuso que sofreu do preparador de diálogo Brian Peck. Segundo Drake, eles se aproximaram por compartilharem vários interesses, mas que hoje vê tal atitude de Brian como "calculada". Em 2000, quando tinha 15 anos e gravava a segunda temporada de "O show de Amanda", Brian, que exercia a função de treinador de diálogo, passou a convidá-lo para sua casa para aulas de atuação.

Ao se tornar empresário do ator ainda adolescente, Brian o acompanhava em testes de atuação para outros trabalhos. Devido à distância da casa da mãe de Drake, por vezes o rapaz dormia na casa de Peck. "Eu estava no sofá onde costumava dormir e acordei com ele... e ele estava me agredindo sexualmente. Eu congelei em choque total."