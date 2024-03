Giovanna reclama da atitude de Alane e Davi: 'Perderam a noção'

No BBB 24 (Globo), em um papo com Fernanda, Leidy e Pitel, Giovanna reclamou da atitude de Alane e Davi no último programa ao vivo — quando a nutricionista colocou a dupla Na Mira do Líder.

O que aconteceu

Segundo Giovanna, Alane, Davi e o restante do grupo Fadas "perderam o juízo" ao atrapalharem seu discurso de indicação: "Rindo da minha cara no ao vivo."