Pitel diz que deixaria Davi de fora de sua mira: 'Ultimamente não fez nada'

Lucas concordou com ela. "Acho que eu também deixaria ele de fora, se for quatro alvos."

Pitel reforçou. "Se for cinco é ele, mas se for quatro, ele está de fora. Não cabe, os outros me apontaram no Sincerão, não concordo. Acho que já acho que eles sabem."

Os dois especularam ainda a dinâmica da semana.

Pitel especulou um possível Big Fone.

O professor comentou. "Faz tempo que não toca, né?"