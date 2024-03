Piovani cita 'perda de respeito' e que filho a culpa por ausência de Scooby

Luana Piovani disse que seu filho mais velho, Dom, a culpa pela ausência do pai, Pedro Scooby, e sente que o adolescente está "perdendo o respeito" por ela.

O que aconteceu

Piovani confirmou que Dom vai morar com Scooby no Brasil após a festa de aniversário dele, em 25 de março, que será realizada em Portugal. Em entrevista a um talk show português, a atriz contou que o primogênito "estava muito feliz" na Europa, mas após o retorno do surfista para o Brasil, "a coisa desandou".

Atriz admitiu que Dom a culpa pela ausência de Scooby e sente que ele começou a perder o respeito por ela. "Há um ano atrás, quando eu tomei essa decisão [de ele ir morar com o pai], eu realmente sangrava. Mas tive esse ano todo pra entender que, no dia a dia e na prática, vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele tá perdendo o respeito por mim. Não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, e ele não me respeitar. Então ele vai lá viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem. Até porque ele tá indo pra casa do pai com uma boa escola, uma boa casa e amor".