Luana Piovani volta a criticar Pedro Scooby: 'Raiva pela ingratidão'

Luana Piovani, 47, voltou a criticar Pedro Scooby, 35.

O que aconteceu

Pedro Scooby entrou com uma ação na Justiça contra Luana Piovani. No pedido, o surfista pede para que a ex-mulher seja impedida de criticá-lo nas redes sociais em relação à criação dos filhos. "Um sortudo que eu coloquei na luz, que por isso hoje ostente carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu", criticou Piovani.

Luana disse que a atitude de Scooby é de ingratidão. "Apesar de existir uma relação politicamente ok, afinal temos três filhos e a gente se fala muitas vezes por conta das coisas dos filhos, existe obviamente, não sei nem nomear o que, acho que é ingratidão, raiva pela ingratidão de que isso acontece", falou a atriz.