Fernanda conta que não usa calcinha há 5 anos: 'Não aparece nada'

Fernanda respondeu. "Não tem. Eu não uso calcinha, amiga. Não uso há cinco anos."

Pitel riu e Fernanda continuou. "Não aparece nada", declara Fernanda.

A confeiteira já havia falado sobre o assunto no começo do programa. "Me dá até nervoso de usar, não estou acostumada."

BBB 24 - enquete UOL: Beatriz merece ser expulsa por derrubar Sabrina Sato? Merece. Ela já foi avisada sobre como se comportar na casa Reprodução/Globoplay Não, ela derrubou sem querer Reprodução/Globoplay Se ela for expulsa, Alane tem que ser também Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

