BBB: Coincidência na Prova do Líder é definida como 'curiosidade' por Tadeu

Na segunda bateria, Giovanna e Leidy Elin venceram, também na raia 1.

O apresentador, então, explicou ao público uma 'curiosidade':

Uma curiosidade para você que está acompanhando a prova. As duas primeiras baterias foram vencidas pelas duplas que estavam na raia 1, né? Não passa de uma coincidência. Nossa equipe prepara cada raia de uma maneira muito parecida, coloca o mesmo número de cards em cada raia, tudo igualzinho. De qualquer forma, mesmo a gente preparando com todo esse cuidado, eles que escolhem as raias. Tadeu Schmidt

Durante a disputa da terceira bateria, Alane e Isabelle também venceram na raia 1. A dupla, porém, foi desclassificada por não cumprir as regras do jogo — deixando a vitória para Fernanda e Pitel.

As três duplas vencedoras disputaram a última bateria. Ela foi vencida por Giovanna e Leidy, novamente na raia 1.

A coincidência foi comentada pelos fãs do programa