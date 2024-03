Sem votos e sem Paredões: Leidy Elin quebra recorde no BBB 24

Esse recorde pode aumentar: Leidy chega à marca de 77 dias sem receber votos no próximo domingo (24), dia da formação do 14º Paredão.

O antigo recorde de permanecer no programa sem votos pertencia à Gabi Martins, do BBB 20 — que foi votada pela primeira vez no 73º dia.

Participantes com mais dias sem votos no BBB

1º lugar: Leidy Elin (BBB 24) - 74 dias

2º lugar: Gabi Martins (BBB 20) - 73 dias

3º lugar: Bruna Griphao (BBB 23) e Monique (BBB 12) - 69 dias