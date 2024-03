Rei do OnlyFans dá cursos de até R$ 43 mil e ganha fortuna mensal com nudes

O espanhol revelou ainda que cobra um percentual de 30% a 50% do lucro de cada modelo agenciada por ele para produzir conteúdos explícitos no OnlyFans. Ao todo, alguns de seus perfis lucram cerca de 30 mil euros (R$ 164 mil), por mês.

Durante a entrevista na semana passada, Sergio foi questionado se acha a porcentagem cobrada por ele abusiva, e negou. Ao ano, ele relata ter ganhos de aproximadamente 400 mil euros (R$ 2 milhões). "Uma modelo que ganhava zero euros e que agora ganha 30 mil euros, me pagar 15 mil euros é abusivo?", respondeu.

Ele ainda foi perguntado se acreditava ser um cafetão e afirmou duvidar que o trabalho das mulheres que representava pudesse ser classificado como prostituição, mas admitiu que, se alguém via o OnlyFans dessa forma, ele certamente seria um cafetão. E debochou: "Se for prostituição, por definição, sim. Meninas, seu cafetão chegou!".

Acusação por pornografia infantil e "cafetinagem"

Após a entrevista de Sergio, a ministra do Interior e da Justiça de Andorra, Ester Molné, afirmou que uma investigação foi aberta para apurar indícios de pornografia infantil na atuação do espanhol.

Em declaração ao jornal Diário d' Andorra no último domingo (17), a ministra falou da possibilidade do empresário também estar envolvido com outros crimes, como promoção de prostituição e proxenetismo ("cafetinagem"). "Estamos preocupados com o bem-estar de todos, em especial de menores, por serem vulneráveis".