Leandrinho rebate denúncia de Samara Felippo e fala em 'fatos mentirosos'

Leandrinho diz ter gastado mais dinheiro que Felippo. "Quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores".

Quanto ao fato do imóvel estar no nome do irmão de Leandrinho, o ex-jogador diz que Felippo estava ciente. "A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes".

Ao final da nota, Leandrinho diz que tentou acordos para encerrar o processo. No entanto, ele alega que a atriz não aceitou os valores oferecidos.

Pouco tempo depois da publicação do ex-jogador, Samara Felippo publicou em seus stories, no Instagram, um texto sobre reputação masculina e o silêncio compulsório destinado às mulheres. "A mulher está condenada ao SILÊNCIO COMPULSÓRIO. Se tentar arrancar a medalha de honra ao mérito da parede, será barrada pela horda de protetores. Ela sabe que esse prêmio não foi recebido com legitimidade, houve fraude. ELA SABE", diz a publicação.

Entenda o caso

Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça (19) para denunciar o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho. A atriz quer reaver o dinheiro da venda de um imóvel adquirido pelos dois há dez anos, quando eles ainda eram casados.