Em vídeo vazado, Ferrugem critica Ludmilla por usar 'pussy' em música

Após a repercussão, Ferrugem se explicou nos comentários dos posts. "Pessoal, boa noite! Vocês sabem que foi brincadeira, se não, não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era pussy. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam", alegou.

Ludmilla e Ferrugem já cantaram juntos em alguns projetos, como "Paciência", na gravação do DVD "Prazer, eu sou Ferrugem", e "De Rolê", música presente dentre as filmagens do "Hello Mundo", da carioca de Caxias.