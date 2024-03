Uma roda de samba no Texas: a noite em que Austin pulou com Marcelo D2

A imagem do jovem maconheiro é substituída pela do pai de família — são cinco filhos, de 30 a 2 anos de idade. A mais nova, Bebel, se arrisca com o microfone com o pai no palco do SXSW no dia seguinte, quarta (13). "Iboru" é ancestralidade, o artista garante. "É um conceito de que Krenak fala há muito tempo: não se constrói um futuro sem olhar para trás. Olhar no olho é o que a gente faz há muito tempo", diz sobre as conversas do festival que apontam o foco na nossa humanidade em meio a tantas novidades tecnológicas.

Curioso que em tempos de polarização o artista misture dois conceitos vistos como antagônicos no Brasil: a legalização da maconha e a família tradicional brasileira. "Meus cinco filhos moram comigo. Minha mulher é minha sócia e ninguém é mais família que eu. Nem preciso grudar adesivo no carro falando que amo a família porque eles sabem disso."

Educação e tecnologia

Ele afirma que a geração Z, que é filha de pais liberais, tem um desafio a mais hoje nas mãos. "Antes, os pais obrigavam a ser advogado, por exemplo. Hoje, a gente orienta a ser feliz. É mais difícil! Ser advogado é só fazer faculdade", ri. Segundo ele, a revolução digital é silenciosa e solitária. Se as telas deixam adultos ansiosos demais, imagine o que vem fazendo com as crianças.

O melhor conselho é dar o exemplo. Construir algo que seja interessante dentro e fora das telinhas. Uma amiga dizia que pessoas interessadas são pessoas interessantes. Eu acredito nisso. Vamos usar essa fonte de informação que é o celular a nosso favor e não apenas para derreter o cérebro.

Aos 56 anos, Marcelo impressiona pela jovialidade. O processo criativo, segundo ele, se junta à genética para manter o rosto de 30 e poucos anos depois de tanto tempo. Mas ele também diz que faz exercícios, procura se alimentar bem e segue fumando maconha. "Esqueci a letra que eu canto há 20 anos porque o THC daqui é mais forte que o de lá", brinca no palco.