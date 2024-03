BBB 24: Giovanna revela alvos para o Na Mira do Líder

No BBB 24 (Globo), Giovanna comentou com seus aliados do quarto Gnomo sobre as suas opções para o Na Mira do Líder.

O que aconteceu

No papo, a Líder da semana alinhou com seus aliados sobre os votos para o próximo Paredão: ela disse que, por enquanto, Bia é a sua primeira opção direta para a berlinda.