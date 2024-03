Dieguinho: Bronca de Tadeu travou elenco e fez Leidy se sentir odiada

Na visão de Dieguinho, a trollagem da 'mala do poder do falso' tende a reforçar esse sentimento - sobretudo entre os habitantes do quarto Gnomo. "Quer dizer que eles são os palhaços da edição? Já não vão ganhar nada e ainda tiram onda com a cara deles? Há chances de a Pitel e a Fernanda falarem isso, depois que o Tadeu anunciar que a mochila não tem poder coisa nenhuma."

Bárbara Saryne, por sua vez, entende que houve uma razão específica para a mala ter sido colocada justamente no quarto Gnomo. "Estava muito preocupada com isso, mas entendi que, na brincadeira do invasor, quiserem deixar a bolsa na cama do último eliminado, que foi a Yasmin Brunet. O cenário ideal não é esse - teria sido melhor num lugar neutro da casa -, mas, felizmente, funcionou."

Dieguinho: Isabelle não merece vaga na final e não pode passar de 4º lugar

Durante sua segunda festa do líder no BBB 24 (Globo), Beatriz, 23, questionou vários colegas sobre quem, na visão de cada um, não poderia faltar na grande final do reality. Isabelle, 31, foi uma das poucas a se esquivar da pergunta, recusando-se sutilmente a dar uma resposta clara.

Dieguinho Schueng dá como certo que Isabelle fique de fora do pódio do BBB 24. "Eu tenho certeza de que a Isabelle não vai para a final, porque a torcida do Davi vai arrancá-la antes. Não acho que ela merece ir para a final. Pelo contexto geral da temporada, merece sair como quarto lugar."