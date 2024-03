Giovanna comemora aniversário no BBB 24: 'Foi uma luta semanal'

Giovanna celebrou seu aniversário de 28 anos no BBB 24 (Globo). No entanto, no Raio-X desta quinta-feira (14), apontou que não foi fácil chegar até esse ponto do jogo.

O que aconteceu

A nutricionista comemorou a oportunidade de passar o dia no confinamento: "Hoje é meu aniversário, estou muito feliz de estar aqui ainda. Antes parecia uma coisa tão surreal estar aqui. E parecia mais difícil estar aqui no meu aniversário, já que o jogo está muito avançado. Estou extremamente grata".