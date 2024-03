Revelou intervenção e deu razão para Davi: o que Yasmin disse após BBB

Na noite desta terça-feira (12), Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 com 80,76% dos votos, após disputar o paredão com Isabelle e Lucas Henrique. Aqui fora, a modelo encarou questionamentos sobre a rivalidade com Davi, assistiu às falas sobre seu corpo e entregou uma intervenção da produção do reality show.

Intervenção da produção

Rede BBB: "Eu não desisti, gente. Não me deixaram [colocar a casa no 'Tá com Nada']. Me chamaram e disseram que eu não poderia fazer isso. Me chamaram e disseram que eu não poderia fazer isso. Não permitiram. Me chamaram no Confessionário e falaram que era contra as regras, basicamente. Era o que eu ia fazer".