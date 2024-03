Yasmin diz que esperava eliminação: 'Todo mundo sabe que Davi é preferido'

A modelo afirmou que sua eliminação não foi surpresa e citou favoritismo de Davi. "Eu tinha certeza absoluta que ia sair. Intuição. Eu sabia que o Davi era o preferido - todo mundo sabe. Não sei se foi por ele voltar tantas vezes do Paredão, mas todo mundo sabe [que ele é o preferido]".

Embates com Davi

Yasmin analisou suas atitudes no jogo e lembrou o início de seu embate com o brother. "Queria ter ouvido mais a minha intuição, não ter me levado por coisas que ouvi de terceiros que não tinha como confirmar se era verdade ou não. Tipo a minha treta com o Davi, que se iniciou quando ele me tirou da festa para falar que minha carreira estava queimada por andar com certas pessoas lá dentro".

"Eu levei isso pro lado mais sem noção dele falar, por ele não saber de nada. Até por ele falar que não me conhecia. Achei uma coisa meio maluca da parte dele. Até que levei para as pessoas que ele disse que eu me daria mal por andar com eles, eles me fizeram ver de outra forma, como se fosse maldade dele".

Ela admitiu que errou ao julgar Davi por fala repassada por MC Bin Laden. "Logo depois disso me falaram que numa festa ele disse para o Bin que queria eliminar os camarotes, que camarotes não mereciam estar ali. Ontem vi que não foi isso que ele falou. E eu confiei no Bin", lamentou.

"Foi me passado de outra forma. Não é que ele queria eliminar os camarotes, mas que ele torceria por alguém que precisasse mais do dinheiro. Isso eu concordo com ele".