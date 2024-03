Leidy prevê rejeição de 99% e diz que quer deixar BBB 24: 'Aqui é um circo'

"Não tô arrependida de nada, só quero ir pra casa", disse. "Pra mim, aqui é um circo. Não vou ficar sendo palhaça".

Leidy afirmou que está desanimada pela postura da produção com Davi. "Fiquei sabendo que ele provocou Nizam e nao aconteceu nada. O que tá pegando nao é ele, é isso daí", disse.

A sister ainda previu que poderia sair com 99% de rejeição para o "favorito Davi".

Lucas também falou sobre a aproximação do grupo Fadas do baiano. "Vou te falar. Eu não ia conseguir forçar uma parada de fazer parte do grupo Fadas porque tá mais forte. Isso não existe, não consigo".

Leidy continuou: "Eu não vou forçar. Eu não vou ficar fazendo partezinha de grupo de Davi."

Pitel também opinou sobre Davi e disse ser muita ingenuidade ele não conhecer Juliette, a campeã do BBB 21.