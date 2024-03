Foto editada e novas controvérsias:'sumiço' de Kate vira crise ainda maior

O "caso Kate Middleton" ganhou novos capítulos nos últimos dias. A princesa, que passou dois meses sem aparecer em público após uma cirurgia e virou alvo de teorias da conspiração, colocou mais lenha na fogueira após aparecer pela primeira vez em uma foto cheia de erros de edição — e assumir que foi ela mesma quem alterou a imagem.

Saiba o que aconteceu com Kate Middleton e a família real nos últimos dias

Kate Middleton foi fotografada pela primeira vez em mais de dois meses na semana passada, após passar por uma cirurgia no abdome. A princesa estava de óculos escuros em um carro, ao lado da mãe, Carole Middleton. As fotos não foram divulgadas pelos tabloides britânicos após um apelo do Palácio de Kensington, que fez o pedido para que a princesa "pudesse se recuperar com privacidade".

No dia seguinte, o Ministério da Defesa anunciou que Kate participaria de um evento, mas logo removeu a informação de seu site. A informação de que Kate estaria no Trooping the Colour, tradicional cerimônia que comemora o aniversário do rei, teria sido antecipada pelo órgão sem a confirmação do Palácio de Kensington, segundo a correspondente Victoria Ward. Kate e Charles podem participar do evento, mas isso só será confirmado mais perto do evento, de acordo com o jornal Daily Mail.