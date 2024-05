Inteligência artificial mostra como monarquia britânica estará em 30 anos

A revista "Paris Match" levantou a pauta de como estará a família real britânica daqui a 30 anos. O veículo, então, usou uma ferramenta de inteligência artificial (IA).

O que aconteceu

A Paris Match compartilhou as "previsões" sobre o que irá acontecer com a família mais assistida do mundo.

De acordo com a publicação, Príncipe William vai se tornar rei (Charles III está se recuperando atualmente de câncer), mas vai renunciar em 2049.