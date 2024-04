Guerra da geleia? Palácio promove iguaria dias após lançamento de Meghan

Na última quarta (24), a loja oficial do Palácio de Buckingham compartilhou um vídeo promovendo sua própria geleia de morango. O produto está à venda na loja virtual do Palácio por 3,95 libras esterlinas, cerca de R$ 25 na cotação atual. O envio para o Brasil custa 30 libras esterlinas, aproximadamente R$ 193 na cotação atual.

Alguns usuários do Instagram apontaram uma "coincidência" no timing de divulgação da geleia do Palácio. "Por que comprar de uma impostora se você pode provar da verdadeira geleia de morango real?", comentou uma seguidora. "Muito imaturo e desnecessário. Pensei que o Palácio de Buckingham exalava classe e graça. Parece que não é o caso", criticou outra.