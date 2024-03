Harry de nazista e dedinhos cortados: 5 polêmicas fotos da família real

Rainha Elizabeth fazendo saudação nazista

O tabloide The Sun, em julho de 2015, publicou o print de um vídeo caseiro em que a rainha Elizabeth 2ª, então com 6 ou 7 anos, aparece fazendo a saudação nazista. Junto com ela, também aparecem sua irmã Margaret, a mãe e o tio Edward, que se tornou rei em 1936 e, em diversas ocasiões, foi associado ao regime imposto por Adolf Hitler. A imagem, claro, irritou a família real.

Harry vestido de nazista

A primeira foto com associação ao nazismo que tirou o sono da família real surgiu em 2005, quando o príncipe Harry, na época com 20 anos, foi à uma festa à fantasia usando uma farda com uma braçadeira nazista. A imagem correu o mundo após ser estampada no tabloide The Sun, com o título "Harry, o nazista" e teria sido flagrada por um dos participantes do evento. Após o episódio, ele precisou se desculpar publicamente e, em 2022, na série "Harry e Meghan", lançada pela Netflix, afirmou que esse foi um dos maiores erros que já cometeu em sua vida.

O beijo de Diana e Dodi

Em 1997, pouco antes de sua morte, Diana foi flagrada por um paparazzi, beijando seu então namorado Dodi Al-Fayed em um iate no mar de Saint-Tropez. Mesmo já estando divorciada de Charles, na época, a imagem foi um grande escândalo para a família real. O episódio, inclusive, foi tema de um dos episódios da série "The Crown".