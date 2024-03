'Era muito comum ouvir choro na equipe', conta diretor de doc sobre Ninho

Wendel Alves e Felipe Chrysman são dois dos 16 sobreviventes que toparam falar ao documentário. A maioria preferiu ficar de fora, alguns desistiram pouco antes das gravações. "Cada um sabe como lidar com a tristeza, com a dor", avalia Asbeg. "Fiquei feliz porque o Wendel e o Filipão toparam participar. São dois meninos muito legais, torço muito pela carreira deles, assim como torço também pela carreira de todos os outros sobreviventes."

Asbeg conta que o contato com as famílias foi uma das questões mais delicadas do processo. Reunir a equipe antes da primeira gravação e conversar sobre a dureza do que eles iriam viver e a necessidade do respeito pela dor das pessoas foi um dos cuidados que ele teve, mas não foi suficiente para evitar emoção e dor.

Era muito comum ouvir choros da equipe enquanto a gente estava fazendo entrevistas, porque eram relatos muito dolorosos. [...] Qualquer um que consiga se colocar no lugar do outro sente a dor e vê que é algo dilacerante. Pedro Asbeg, diretor de "O Ninho: Futebol e Tragédia"

Para o diretor, outro desafio no caminho foi a dimensão do projeto. "É uma história que mobiliza muita gente. Estamos falando da maior torcida do Brasil, de 45 milhões de pessoas, do esporte mais popular do país e da morte de dez meninos. Tem o cuidado com as informações, tem o olhar cinematográfico e, talvez o maior cuidado, com as famílias: como contar essa história de maneira sensível e respeitosa equilibrando tudo isso."

O Flamengo foi procurado, mas não se manifestou no documentário. Para Asbeg, a falta de resposta já é uma resposta: "O clube preferiu não se posicionar institucionalmente. Abrir mão de dar uma entrevista, de dar sua versão, de dar o seu olhar, também é se posicionar."

Dramatização x cenas reais

"O Ninho" traz cenas reais do incêndio misturadas a dramatizações. Segundo Asbeg, esse recurso foi necessário para aproximar e emocionar o espectador. "O que a gente tinha [de imagens do incêndio] foi usado. Filmagens dos vizinhos, de helicóptero depois do incêndio, imagens de câmera de segurança. Mas a gente precisava ter mais força, mais impacto."