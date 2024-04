Grampeador de ouro e Tony Hawk particular: as extravagâncias de 'Fortuna'

Ter um chef pessoal é uma coisa, mas ter um chef famoso para cozinhar refeições diárias parece mais do que Molly precisaria. Considerando que ela parece muito feliz com um simples prato de micro-ondas ocasionalmente, também parece totalmente desnecessário.

Tony Hawk

A bilionária contratou o skatista Tony Hawk para ensiná-la o esporte. Ele é um dos fundadores da marca Birdhouse Skateboards, o primeiro atleta a realizar a manobra "900", e também é muito conhecido por dar nome a franquia de jogos digitais, Tony Hawk's.

Piscina de cachorros

Em seu novo iate, Molly decide que uma das menores piscinas do barco será para seus cachorros. A piscina é, obviamente, uma piscina coberta de tamanho normal completa com espelho no teto para mostrar seu reflexo e uma linda água azul. A maioria das pessoas ficaria entusiasmada com uma piscina assim, mas para Molly, é algo bom apenas o suficiente para ser uma área de recreação para seus cachorros.

Iate

O iate em si é uma grande extravagância, embora, em defesa de Molly, tenha sido presenteado a ela por seu marido. Ele provavelmente comprou para ela mantê-la ocupada e sem saber o que estava fazendo pelas costas dela.