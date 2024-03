No Big Brother colombiano, marido traído entra na casa e termina com esposa

O ator Alejandro Estrada anunciou o divórcio com a esposa, Nataly Umaña, ao vivo, após ela se relacionar com um brother na versão colombiana do Big Brother.

O que aconteceu

Alejandro e Nataly eram casados por 12 anos. No entanto, ao entrar no La Casa de Los Famosos, uma espécie de Big Brother na Colômbia, ela começou a se relacionar com Miguel Melfi.

Alejandro foi convidado pela produção do programa a entrar na casa. Os participantes se surpreenderam com a presença do ator no reality.