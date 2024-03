Dieguinho: Reconciliação de 'Casal Calabreso' é questão de tempo

Bárbara Saryne também enxerga uma grande possibilidade de entendimento entre os pombinhos quando Lucas deixar o confinamento. "Também acho que existe [a chance de o casal se reconciliar], mas é complicado julgar, porque não é uma relação da qual fazemos parte. Traição para mim é uma coisa, para você pode ser outra... Depende de como dói em cada pessoa."

Seja qual for o parecer tomado pelo casal (ou ex-casal), Bárbara pensa que cabe aos fãs de ambos respeitá-los. "Avaliando que são mais de 15 anos de relacionamento, que ele estava dentro de um confinamento e tudo o mais, pode ser que ela avalie a situação, que converse com ele, que entenda... Aí tem que respeitar [a decisão de ambos]. É a vida de cada um - e cada um sabe o que prefere fazer da sua."

Dieguinho: Com jogo preguiçoso, Pitel é uma das maiores decepções do BBB 24

Giovanna Pitel, 24, foi decisiva para a formação do paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Imunizada pelo poder supremo de Lucas, 30, ela ganhou a chance de indicar alguém direto à berlinda e mandou Isabelle, 31, com a justificativa de que Davi, 21, e Alane, 25, tinham acabado de voltar de uma eliminatória.

Na visão de Dieguinho Schueng, era a própria alagoana, e não Isabelle, quem deveria estar sob risco de eliminação nesta semana. "Pitel é uma decepção enorme e precisa ir [o quanto antes] ao paredão. Tenho certeza de que ela sabe que, se bater em um paredão com a Beatriz ou com o Davi, será eliminada. Ela mesma disse isso em conversa com a Fernanda."