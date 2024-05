Militão posta primeira foto com Tainá Castro, ex do atual de Karoline Lima

Éder Militão publicou uma foto ao lado da namorada, Tainá Castro e a filha dele com Karoline Lima, Cecília.

O que aconteceu

O jogador de futebol publicou pela primeira vez a imagem ao lado da namorada. Tainá é ex do jogador do Flamengo Léo Pereira, atual namorado da ex de Militão, Karoline Lima.

Nas imagens, Militão aparece sorrindo com a filha. A mãe dele, Ana Maria, também está na foto.