Boninho conta o que tem no Tá Com Nada do BBB: 'Arroz, feijão e goiabada'

Os brothers do BBB 24 (Globo) foram surpreendidos com o "Tá com Nada" após Fernanda levar uma punição e perder estalecas na festa do Líder Lucas Henrique. Boninho, diretor da atração, comentou sobre o ocorrido nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes foram parar no "Tá com Nada" depois de estourarem o Vacilôlmetro, que soma as infrações cometidas na casa. Boninho falou sobre o assunto em seu perfil no Instagram.